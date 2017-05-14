Первый народный артист Беларуси и глава БДТ-3. Со дня рождения Владислава Голубка - 135 лет

Режиссер, драматург, актер и художник Владислав Голубок стал жертвой сталинских репрессий. Его семья получила лишь справку о его смерти в 1942 году лагере от гипертонии. Позднее стало известно, что Голубка расстреляли еще в 1937-м. Но даже после смерти Голубка ходили легенды, что власти разрешили ему создать актерскую труппу, с которой он выступал на паромах сибирских рек.



Скриншот с видео БГАКФФД

Сын железнодорожника, Голубок родился 15 мая 1882 года недалеко от Баранович. До того, как связать свою жизнь с театром, он успел поработать приказчиком, конторщиком и слесарем. В историю белорусского искусства Голубок вошел, прежде всего, как создатель и руководитель БДТ-3.

До войны в Беларуси было драматических театра с такой абревиатурой. БДТ-1 — это современный Национальный театр имени Янки Купалы, который работает в Минск. БДТ-2 — Национальный театр имени Якуба Коласа (из Витебска). А вот БДТ-3 исчез не по своей воли.

«Труппа Голубка» была основана еще в 1920 году (название БДТ-3 коллектив получил уже в 1930-е годы). Ее первыми актерами стали дети режиссера — три сына и три дочери, а вот жена стала костюмером. Репертуар составляли пьесы самого Голубка, который написал около сорока произведений. В середине 1920-х коллектив стал странствующей труппой, которая со своими постановками объездила все без исключения районы Беларуси. Чтобы увидеть его спектакли, некоторые крестьяне из Западной Беларуси даже переходили советско-польскую границу.

В 1927 году руководитель театра первым в нашей республике получил звание «народного артиста Беларуси». Любопытна реакция самого Голубка, которую зафиксировал один из мемуаристов: «Вось бягу прасіць, каб перабілі на заслужанага. Ты разумееш, я заўсёды ў народзе, сярод простых людзей, а яны скажуць:"Народны артыст? Дык ён жа заўсёды быў ёсць і будзе народны. Ніякая гэта не заслуга.» … Вось заслужаны, гэта іншая справа; кожнаму ясна — заслужаны чалавек, тут табе і пашана і аўтарытэт".

После ареста Голубка театр расформировали, часть актеров пополнили состав других трупп, некоторые вообще ушли со сцены.

Мы предлагаем вашему вниманию архивное видео, в котором — редкие фотографии Владислава Голубка, афиша 1920 года.

Кинофильм рассказывает и про то, как болела душа режиссера о простом народе, и о том, что среди первых его актеров были люди обычных профессий: столяр, наборщик. Там же — про поездки театра по белорусской глубинке и о турне в Кремль.

Но про суровую участь, которая постигла режиссера еще в 1937 году, документалисты молчат, несмотря на то, что снимали кино в поздние советские годы — в 1982 году. Вместо хотя бы краткого предложения о гибели артиста — такая цитата: «Прожил жизнь огромную и прекрасную, трудную и драматическую, счастливую. Жизнь одержимого и самобытного художника».

Кинофильм «Владислав Голубок», 1982 г., реж. М. Ждановский, опер. В. Орлов; киностудия «Беларусьфильм». Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.