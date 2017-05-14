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Instagram: красивые фотографии Мисс США-2017
15.05.2017 13:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Конкурс красоты "Мисс США" выиграла 25-летняя жительница округа Колумбия Кара Маккалоу — предлагаем вам оценить фотографии девушки из социальной сети Instagram.
Финал очередного смотра американских красавиц "Мисс США" прошел накануне в Лас-Вегасе. Соревновались девушки не только во внешности, но и отстаивали свои взгляды — рассказывали про систему здравоохранения и феминизм.
Победительница конкурса — 25-летняя сотрудника комиссии по ядерному регулированию США Маккалоу — в ходе своих выступлений заявила о том, что качественную медицину должны иметь только работающие. Также она не поддержала феминизм в его современном виде.
Заявления новой Мисс США взорвали социальные сети, однако пользователи признают, что у девушки очень интересная внешность. К слову, Маккалоу — вторая подряд афроамериканка, победившая в этом конкурсе. Предлагаем вам оценить фотографии девушки из соцсетей.
Вскоре девушке предстоит представлять страну на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
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Победительницей конкурса красоты стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию США.
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