Молодые певцы Большого театра получили награды на международных конкурсах в Австрии и Эстонии

Павел Петров

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые певцы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси получили награды на двух престижных международных конкурсах, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Так, на ХХIII Международном конкурсе вокалистов им. Феруччо Тальявини, который прошел в Австрии (г. Дойтчландсберг), второе место в категории до 33-х лет и специальный приз "Лучший тенор" получил солист белорусского Большого театра Павел Петров.

На конкурсе молодых оперных певцов имени Клаудии Таев, который прошел в Эстонии (г. Пярну), сопрано Маргарита Левчук удостоилась Приза зрительских симпатий.-0-