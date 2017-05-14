|
Молодые певцы Большого театра получили награды на международных конкурсах в Австрии и Эстонии
15.05.2017 13:07 — Новости Культуры | БелТА
Павел Петров
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые певцы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси получили награды на двух престижных международных конкурсах, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Так, на ХХIII Международном конкурсе вокалистов им. Феруччо Тальявини, который прошел в Австрии (г. Дойтчландсберг), второе место в категории до 33-х лет и специальный приз "Лучший тенор" получил солист белорусского Большого театра Павел Петров.
На конкурсе молодых оперных певцов имени Клаудии Таев, который прошел в Эстонии (г. Пярну), сопрано Маргарита Левчук удостоилась Приза зрительских симпатий.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, на ХХIII Международном конкурсе вокалистов им. Феруччо Тальявини, который прошел в Австрии (г. Дойтчландсберг), второе место в категории до 33-х лет и специальный...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии