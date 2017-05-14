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Путин назвал правильным отказ России от участия в "Евровидении"

15.05.2017 14:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Отказ России от участия в "Евровидении-2017" был правильным решением, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Евровидение-2017" прошло в Киеве 9-13 мая, участие в нем приняли представители 42 стран. Россия в конкурсе не участвовала из-за того, что власти Украины запретили Юлии Самойловой посещать страну.

"То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", — сказал Путин журналистам в понедельник.

Как отметил российский лидер, "те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете".

Европейский вещательный союз пытался урегулировать ситуацию с допуском Самойловой к конкурсу, однако разрешить ее не удалось. После этого российский "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в шоу.

Победителем "Евровидения-2017" признан португалец Сальвадор Собрал. Белорусская группа NaviBand заняла 17-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России уверен, что киевские власти "не в состоянии проводить мероприятия подобного рода".

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