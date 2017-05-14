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На "Линии Сталина" 20 мая пройдет "Ночь музеев"
15.05.2017 14:22 — Новости Культуры | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-исторический музей под открытым небом "Линия Сталина" присоединяется к акции "Ночь музеев", которая приурочена к Международному дню музеев.
На "Линии Сталина" под Минском "Ночь музеев" пройдет 20 мая.
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В эту субботу для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Также посетителям покажут ночную реконструкцию боя Афганской войны с участием военных реконструкторов клуба "Солдаты Победы". Начало реконструкции в 21.00.
Гости "Линии Сталина" смогут принять участие в традиционной забаве по раскраске танка, пройти квест IZI Travel "Поиск стрелкового оружия", сделать запоминающиеся снимки в специальной фотозоне.
Затем, в 21.30, небо над "Линией Сталина" украсят огни праздничного фейерверка. В 22.00 комплекс завершит работу.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.-0-
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В эту субботу для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Также посетителям покажут ночную реконструкцию боя Афганской войны...
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