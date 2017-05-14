ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздники национальных культур пройдут в Минске в июне-сентябре

15.05.2017 15:17 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Праздники национальных культур пройдут в Минске в июне-сентябре
Во время празднования Дней культуры Украины. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в июне-сентябре пройдут 15 праздников национальных культур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Откроет цикл мероприятий в Верхнем городе 3 июня праздник шведской культуры. Также в июне минчане и гости столицы смогут познакомиться с русской, казахской и литовской культурой - праздники состоятся 10,17 и 24 июня. 29 июля столица приглашает на Дни финской культуры, 5 августа - корейской, 12 августа - азербайджанской, 19 августа - украинской, 26 августа - армянской, 27 августа - индийской культуры.

На сентябрь запланированы праздники грузинской (2 сентября), итальянской (3 сентября), польской (16 сентября), еврейской (17 сентября), греческой (23 сентября) культур.

Традиция проводить в историческом центре Минска праздники национальных культур зародилась в прошлом году. Жителей познакомили с армянской, польской, украинской, азербайджанской, еврейской, корейской и грузинской культурами.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Откроет цикл мероприятий в Верхнем городе 3 июня праздник шведской культуры. Также в июне минчане и гости столицы смогут познакомиться с русской, казахской и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 22-26 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика