Праздники национальных культур пройдут в Минске в июне-сентябре

Во время празднования Дней культуры Украины. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в июне-сентябре пройдут 15 праздников национальных культур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Откроет цикл мероприятий в Верхнем городе 3 июня праздник шведской культуры. Также в июне минчане и гости столицы смогут познакомиться с русской, казахской и литовской культурой - праздники состоятся 10,17 и 24 июня. 29 июля столица приглашает на Дни финской культуры, 5 августа - корейской, 12 августа - азербайджанской, 19 августа - украинской, 26 августа - армянской, 27 августа - индийской культуры.

На сентябрь запланированы праздники грузинской (2 сентября), итальянской (3 сентября), польской (16 сентября), еврейской (17 сентября), греческой (23 сентября) культур.

Традиция проводить в историческом центре Минска праздники национальных культур зародилась в прошлом году. Жителей познакомили с армянской, польской, украинской, азербайджанской, еврейской, корейской и грузинской культурами.-0-