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В копилке толочинских борцов три награды областного первенства

15.05.2017 12:38 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В копилке толочинских борцов три награды областного первенства
В минувшую субботу в Витебске прошло первенство области по греко-римской борьбе среди специализированных учебно-спортивных учреждений. Участие в соревнованиях приняли юноши 2002-2003 годов рождения.

Сразу два толочинских спортсмена взошли на пьедестал почета в весовой категории до 53 килограммов — победителем стал Максим Углов, третье место занял его товарищ по команде Кирилл Шишков. Заметим при этом, что в данной весовой категории оба воспитанника Игоря Федоровича Галузо выступали впервые, на предыдущих турнирах они оспаривали награды с соперниками с более легким весом.

Еще одну медаль бронзового достоинства в копилку толочинских спортсменов принес Алексей Альхимович (до 47 кг).

Игорь СНАРОВ.

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Теги: Витебск
 
 
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В минувшую субботу в Витебске прошло первенство области по греко-римской борьбе среди специализированных учебно-спортивных учреждений. Участие в соревнованиях...

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