|
В копилке толочинских борцов три награды областного первенства
15.05.2017 12:38 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Сразу два толочинских спортсмена взошли на пьедестал почета в весовой категории до 53 килограммов — победителем стал Максим Углов, третье место занял его товарищ по команде Кирилл Шишков. Заметим при этом, что в данной весовой категории оба воспитанника Игоря Федоровича Галузо выступали впервые, на предыдущих турнирах они оспаривали награды с соперниками с более легким весом.
Еще одну медаль бронзового достоинства в копилку толочинских спортсменов принес Алексей Альхимович (до 47 кг).
Игорь СНАРОВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу в Витебске прошло первенство области по греко-римской борьбе среди специализированных учебно-спортивных учреждений. Участие в соревнованиях...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии