Премьер-министр Андрей Кобяков ознакомился с перспективами экскаваторного завода в Коханово



С рабочей поездкой Толочинский район посетил Премьер-министр страны Андрей Кобяков. На площадке и в цехах ОАО “Амкодор-КЭЗ” по всем принципиальным моментам точек роста и эффективности действий рассматривался вопрос производства новых видов продукции, включая экскаваторную технику. Ни один нюанс при его рассмотрении не ушел из поля зрения.

Время спрессовано до предела. Конкуренция в мире нарастает, экономики стран переживают невиданные испытания. Ситуацией надо владеть, а процессом — управлять. Поэтому премьера интересовало все и в позитивном, и в негативном плане не только в положении дел на предприятии в Коханово, но и в целом по холдингу “Амкодор”. Настоящий мозговой штурм, отвечая на самые каверзные вопросы, переживали и председатель Совета директоров ОАО “Амкодор” Александр Шакутин, и директор ОАО “Амкодор-КЭЗ” Андрей Яроцкий. Но когда есть о чем сказать, подкрепляя слово делами, это всегда обнадеживает.

За себя говорит и имеющаяся здесь сегодня огромная линейка машин, начиная от первого полноповоротного экскаватора в Беларуси, выпущенного на БелЭКСе в 1991 году. Всего с 2000 года подобных экскаваторов было выпущено более одной тысячи единиц.

С рубежного 2000 года стали производить ЭО-3223.

Осмотр производства начался со знакомства с косилками АС-1, АС-1-01 и АС-1-02. В 2015 году закончилось финансирование госпрограммы по мелиорации в стране и на заводе не оказалось, кроме косилок, продукции под востребованную реализацию в Беларуси. Спасли положение именно косилки, которые массово производятся с 2000 года. На них пошел спрос дорожников, сельхозпредприятий. Тактический ход — производить то, что востребовано на рынке и продается, оказался верным.

Сказало свое слово и то, что пришел в лице ОАО “Амкодор” новый инвестор, серьезно начали заниматься маркетингом. На производство был поставлен новый вариант косилки с применением шестерен и других комплектующих непосредственно “Амкодора”.

В настоящее время, с учетом произошедшей кооперации с ведущим в стране предприятием, упор сделан на создание качественно новой косилки для сельского хозяйства. Этим образцом стала косилка АС-1-01. Роторная часть, болты, гайки производятся на головном предприятии. Ее заметили, охотно приобретают. Минский облагросервис заказал сто таких косилок. Пятьдесят уже отгружены, а еще пятьдесят поступят заказчику в этом месяце. В апреле исполнился ровно год, как АС-1-01 поступила в производство, и теперь спрос на нее идет по нарастающей. До этого момента она шла в реализацию в основном в Витебской области. Ее преимуществом стало увеличение скорости движения ротора, что хорошо сказывается на скашивании травы.

В косилке АС-1-02 с 2,9 до 3,9 гектара в час, изменилась несколько и ширина захвата, увеличилась производительность. Снижены были в связи с этим энергозатраты. Она не просто пошла в серийное производство, а уже успешно продается.

Андрей Кобяков интересовался и сегментом продаж машин завода. Косилка входит в самый продаваемый из них.

Кстати, стоит кохановская косилка АС-1-02 с НДС 8 тысяч 400 белорусских рублей, ее немецкий аналог (по качеству они сопоставимы) без НДС — 33 тысячи белорусских рублей. Это же подтвердил и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич: “Мы занимались ее применением на обкашивании каналов и пришли к выводу, что лучших аналогов нет. При использовании на кошении травы у нее остается один недостаток — это отсутствие быстросъемного ножа. Но проблему очистки каналов именно эти косилки из других имеющихся в стране сняли. Хороши они и при подкосе пастбищ. Она не боится камней, тяжелых грунтов и в этом плане очень надежна”.

ОАО “Амкодор”, по словам Александра Шакутина, намерено идти дальше. На предприятии разработаны новые, соответствующие мировому уровню образцы косилок, грабель, ворошилок и прочих машин для так называемой зеленой линии. Отпадет в самое ближайшее время абсолютно всякая необходимость приобретения их за рубежом.

Что касается ОАО “Амкодор-КЭЗ”, то перед ним стоят свои отдельные задачи по общей программе головного предприятия.

На производство будут поставлены новые экскаваторы и более сложная техника, включая бульдозеры. Программа по развитию производимых косилок, как уточнил Андрей Владимирович Кобяков, выполнена, и в основе работы по ней останется только ее производство. Каждый из заводов холдинга будет специализироваться на выпуске определенного товара.

Ознакомился Премьер-министр и с машиной по содержанию мелиоративных каналов, аналогов которой нет в странах СНГ. ОКН произведено и продано более 300 единиц, в период с 2000 по 2015 год.

Особое внимание было уделено знакомству с экскаваторной техникой — гусеничному ЭО-3223, колесному EW-1400, модернизированному “Амкодор-914″, а также недавно собранным машинокомплектам, поступившим из Китая. Свои, которые находятся в производстве, будут дорабатываться, а уже в августе этого года планируется подписать с китайской стороной договор на создание на базе ОАО “Амкодор-КЭЗ” совместного предприятия.

Андрей Кобяков принципиально интересовался, что в новом экскаваторе белорусско-китайского производства будет амкодоровского, что китайского, как будет проходить локализация по производству собственных, белорусских, узлов и деталей, насколько мы заинтересованы в китайском машиностроении и что привлекает их в наших наработках. Уже через пять лет у нас будет полная своя локализация, а китайцев, ведущую компанию Sinomach, привлекают наша товаропроводящая сеть и компетенции.

Белорусские специалисты параллельно разрабатывают гидравлику для себя и для своих партнеров. Гидравлику они закупают в Японии, а двигатели у них американские. В производство гидравлики уже вложены в ОАО “Амкодор” огромные средства, чтобы белорусам не просто идти за кем-то или догонять кого-то, а и через годы быть конкурентными со своей продукцией. Готовы мы, и здесь потребуются небольшие вложения, делать и свои радиаторы.

В ОАО “Амкодор” упор сделан на самые современные технологии. Успешно работают кадры конструкторов, технологов, трудится на ведущих, прорывных участках холдинга молодежь. В этом кроются хорошие перспективы и для ОАО “Амкодор-КЭЗ”, что и стояло целью ознакомления Премьер-министра с днем сегодняшним и будущим предприятия.

В рабочей поездке главу правительства сопровождал губернатор области Николай Шерстнев, а по району — председатель райисполкома Сергей Егоров.

Виктор БИРЮКОВ.

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