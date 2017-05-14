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Толочинские спасатели посетят учреждения образования и многодетные семьи
15.05.2017 12:19 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
За это время спасатели планируют посетить многодетные семьи, детский дом семейного типа, учреждения образования и спорта, внешкольной работы и другие. Во время проводимых мероприятий они еще раз напомнят об опасности оставления детей без присмотра и об основных правилах поведения по недопущению трагедии.
Юлия КАПРАНОВА.
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