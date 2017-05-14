Толочинские спасатели посетят учреждения образования и многодетные семьи



С 12 мая по 2 июня проводится республиканская профилактическая акция “Не оставляйте детей одних!”, которая приурочена к Международному дню семьи и Международному дню защиты детей. Ее цель — привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций с их участием.

За это время спасатели планируют посетить многодетные семьи, детский дом семейного типа, учреждения образования и спорта, внешкольной работы и другие. Во время проводимых мероприятий они еще раз напомнят об опасности оставления детей без присмотра и об основных правилах поведения по недопущению трагедии.

Юлия КАПРАНОВА.

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