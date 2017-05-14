МИНСК, 15 мая — Sputnik. Новинки кинопроката не смогли обойти ленту "Стражи Галактики. Часть 2" ни в мировом, ни в белорусском прокате — фантастика держится в лидерах по сборам две недели.

"Стражи Галактики. Часть 2" вышел на большинстве рынков еще в конце апреля, в Беларуси и других странах СНГ — в начале мая. Все эти недели картина держится в лидерах и в белорусском прокате.

По данным минского УП "Киновидеопрокат", только в столичных государственных кинотеатрах на минувшей неделе "Стражи Галактики" заработали еще 173 тысячи рублей. Всего же сборы в мире у ленты уже перевалили за отметку в 630 миллиардов долларов. Успеху фильма способствуют в целом положительные отзывы критиков и зрителей.

Премьера минувшей недели — фильм Гая Ричи "Меч короля Артура" — занял лишь вторую строчку в минском прокате с отметкой в 82,7 тысячи рублей. В мировом прокате фэнтези также не удалось потеснить "Стражей Галактики": при бюджете в 175 миллионов долларов "Меч короля Артура" собрал в первые выходные в мире лишь немногим более 40 миллионов долларов.

Также в лидерах по кассовым сборам в Беларуси — мультфильм "Рок-Дог", фильм Валерия Тодоровского "Большой" и российская комедия "Кухня".

Уже с 18 мая за высокие кассовые сборы в Беларуси будет сражаться боевик "Чужой: Завет", а с 25 мая — новые "Пираты Карибского моря", на которые уже можно купить билеты в столичных кинотеатрах.