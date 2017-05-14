Ирина Дрига. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2017", который пройдет 2-3 июня, будет посвящен 135-летию со дня рождения двух классиков белорусской литературы - Янки Купалы и Якуба Коласа. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Ирина Дрига, отличительной чертой этого форума является то, что большинство его программ, концертов, спектаклей, литературных мероприятий проходят на белорусском языке, а выступления артистов проходят в живом звуке под аккомпанемент оркестра. При этом сам фестиваль имеет статус национального. "Фестиваль будет посвящен 135-летию со дня рождения двух классиков белорусской литературы - Янки Купалы и Якуба Коласа. Темой их творчества будут пропитаны все мероприятия", - рассказала первый замминистра.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни откроет фестиваль. 2 июня пройдут сразу два тура: первый - исполнение песен под фонограмму "-1", второй тур - исполнение композиций в сопровождении оркестра. Первый тур пройдет на сцене Дворца культуры города Молодечно, второй - на сцене Летнего амфитеатра.

Вечером 2 июня будут подведены итоги конкурса исполнителей, им вручат награды, а также состоится премьера программы Национального академического концертного оркестра с символическим названием "Купала i Колас, вы нас гадавалi". "Это будут как знакомые нам произведения, так и новые произведения белорусских композиторов на стихи классиков, которые прозвучат в исполнении солистов оркестра", - заметила Ирина Дрига.

Насыщенной обещает быть и программа второго дня форума в Молодечно. В частности, пройдут концерт академической белорусской музыки и концерт ансамбля "Сябры", приуроченный к 45-летию этого популярного коллектива.

Кроме того, будет работать выставка из фондов литературных музеев страны, на сцене Дворца культуры зрителям покажут спектакль "Павлiнка", который специально привезет Купаловский театр. Традиционно будет организована поэтическая гостиная, которая проводится совместно с телеканалом "Беларусь 3", Минкультуры, Союзом писателей и другими участниками форума. Запланирован детский концерт "Маладзiчок запальвае зоркi".Также возле Дворца культуры будет работать поэтическая площадка "Чытаем Купалу i Коласа разам".

Художественный руководитель Национального академического концертного оркестра, народный артист Беларуси Михаил Финберг в свою очередь обратил внимание на важность и высокий статус фестиваля в Молодечно. Он рассказал, что сегодня состоялась репетиция концертной программы, основанной на творчестве Якуба Коласа и Янки Купалы. "Наша страна может гордиться этими произведениями", - убежден маэстро. Он заверил, что к проведению фестиваля в Молодечно все готово. По мнению Михаила Финберга, уровень данного форума очень высокий, он помогает ежегодно открывать в музыке новые имена. При этом все выступления с оркестром организованы вживую.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно - один из наиболее значимых для страны, он определяет культурное пространство современной Беларуси. Проводится с 1993 года. Главная идея фестиваля - приобщение к национальным ценностям, популяризация родного языка и популяризация произведений белорусских композиторов и поэтов, открытие новых имен.-0-