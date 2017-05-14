Сборник стихов китайского поэта Мэн Хаожаня на белорусском языке презентовали в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске презентовали сборник стихов китайского поэта Мэн Хаожаня в переводе на белорусский язык. Книга под названием "Мудрасць гор маўклівых" выпущена в Издательском доме "Звязда" и продолжает серию "Светлыя знакі: паэты Кітая", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра информации Александр Карлюкевич, принимавший участие в разработке книжной серии, на презентации отметил, что этот творческий проект помогает составить представление о событиях в китайской поэзии и литературе за многовековую историю. По словам замминистра, начав серию с книги известного поэта Ван Вэя и буквально за год выпустив сборники китайской поэзии других известных авторов, Издательский дом "Звязда" таким образом сумел выразить идею единения культур, национальных литератур именно через художественный перевод.

Министр культуры Борис Светлов рассказал, что буквально через несколько дней в Пекине состоится заседание белорусско-китайского подкомитета по культурным связям, во время которого ожидается подписание важных документов, а также будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества. "Но мы везем в Китай не только наши нормативные документы, планы, отчеты, а еще и большую культурную программу", - заметил руководитель ведомства.

По его словам, программа стартует за пределами Пекина - в городе Чанчуне, где будет отмечаться и 25-летие установление дипломатических отношений между двумя государствами. После этого программа продолжится непосредственно в Пекине, где откроется белорусский культурный центр. Борис Светлов уточнил, что по этому случаю будут презентованы две художественные выставки, пройдут мастер-классы белорусских художников, а в завершение визита откроются Дни белорусской культуры, во время которых будет показан балет "Лебединое озеро". Министр в целом отметил яркую палитру взаимоотношений Беларуси и Китая, где свое почетное место занимают и литературные связи.

Мэн Хаожань (689 - 740 гг.) - китайский поэт времен династии Тан, яркий представитель танской пейзажной лирики периода ее расцвета. Основные доминанты поэзии автора - пейзажная лирика, тема дружбы, разлуки и отшельничества. Поэт оказал значительное влияние и на японскую поэзию.

Книжная серия "Светлыя знакі: паэты Кітая" выходит в издательском доме "Звязда" с 2014 года. Основная цель серии - познакомить белорусских читателей с культурой Китая, со страной в различные исторические периоды. Идея серии принадлежит министру информации Беларуси Лилии Ананич. Был создан международный редакционный совет серии.-0-