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Светлов о выступлении NaviBand: очень рад, что на "Евровидении" прозвучал белорусский язык

15.05.2017 19:33 — Новости Культуры | БелТА  
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Светлов о выступлении NaviBand: очень рад, что на "Евровидении" прозвучал белорусский язык
Борис Светлов. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Беларуси Борис Светлов в беседе с корреспондентом БЕЛТА прокомментировал выступление белорусской группы NaviBand на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который прошел в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад, что мы выступили, что прозвучала наша белорусская песня, беларуская мова, и, на мой взгляд, наш дуэт был самым симпатичным", - поделился своим мнением министр культуры.

Он считает, что результаты "Евровидения" предсказать крайне сложно, равно как и спрогнозировать те критерии, которыми главным образом будут руководствоваться при оценке конкурсантов члены жюри и зрители. "Главное - что мы показали себя, показали Беларусь", - сказал Борис Светлов.

Как сообщалось, на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" одержала победу Португалия - представитель этой страны Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. По результатам голосования он набрал 758 баллов. Второе место с 615 баллами занял Кристиан Костов из Болгарии. Группа из Молдовы SunStroke Project расположилась на третьем месте (374 балла). Белорусская группа NaviBand заняла в финале 17-е место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я очень рад, что мы выступили, что прозвучала наша белорусская песня, беларуская мова, и, на мой взгляд, наш дуэт был самым симпатичным", - поделился своим мнением...

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