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Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал получил еще один приз этого конкурса

15.05.2017 20:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сальвадор Собрал, признанный лучшим на международном песенном конкурсе в Киеве, получил на «Евровидении» еще один приз. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».


Сальвадор Собрал с сестрой Луисой. Фото: Reuters

Награду — премию Марселя Безансона — Собралу вручили еще до финала. Также была отмечена и сестра исполнителя Луиса, которая написала конкурсную Амаr pelos dois.

Премия Безансона — профессиональная награда для участников «Евровидения», которая назначается в трех категориях: приз прессы (голосуют аккредитованные представители СМИ), художественный приз (за артистические достижения по результатам голосования комментаторов), приз композиторов (за лучшую и оригинальную композицию).

В этом году Сальвадор Собрал получил художественный приз, Луиса Собрал — приз композиторов, а приз прессы достался представителю Италии Франческо Габбани.

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Видео: Eurovision Song Contest

Финал «Евровидения», по результатам которого Собрал стал победителем, прошел в Киеве 13 мая. Белорусы, напомним, заняли 17-е место.

 
 
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Награду - премию Марселя Безансона - Собралу вручили еще до финала.

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