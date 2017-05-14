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Светлов рассказал, каким будет Центр культуры Беларуси в Пекине

15.05.2017 20:33 — Новости Культуры | БелТА  
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Светлов рассказал, каким будет Центр культуры Беларуси в Пекине
Борис Светлов. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Борис Светлов рассказал журналистам, каким будет Центр культуры Беларуси в Пекине, который планируется открыть в ближайшее время, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский центр культуры будет представлять собой два помещения в одной из пятизвездочных гостиниц в центре Пекина", - пояснил Борис Светлов.

Так, одно из этих помещений специально отведено под информационную программу, где будут установлены соответствующие мониторы. Там же можно будет познакомиться с белорусскими книгами и картинами. Вся эта информация, по мнению руководителя ведомства, будет полезна как обычным посетителям, так и китайским студентам, которые интересуются Беларусью. При необходимости в этом центре смогут получить информацию и представители деловых кругов. "Через культуру мы планируем рассказать заинтересованным о достижениях нашей страны в области экономики, спорта, образования, здравоохранения", - заметил Борис Светлов.

Второе помещение представляет собой зал, в котором воссозданы средневековые интерьеры. Он будет оборудован для угощения гостей национальными белорусскими блюдами.

Министр культуры также уточнил, что белорусская делегация будет находиться с визитом в КНР с 26 по 31 мая и примет участие в заседании белорусско-китайского подкомитета по культурным связям, который существует на правительственном уровне. Планируется подписание ряда двусторонних документов.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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"Белорусский центр культуры будет представлять собой два помещения в одной из пятизвездочных гостиниц в центре Пекина", - пояснил Борис Светлов.

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