15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляцию финального шоу "Евровидения" на сайтах Белтелерадиокомпании посмотрели 30 тыс. уникальных пользователей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Прямую трансляцию конкурса вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и сайт международного спутникового канала медиахолдинга "Беларусь 24".

В финале конкурса официальные страницы компании в социальных сетях работали в режиме "второго экрана". Главная дирекция интернет-вещания медиахолдинга параллельно вела текстовую онлайн-трансляцию в социальных сетях Твиттер и Инстаграм. В режиме реального времени пользователи получали эксклюзивную информацию об участниках международного форума, интересное и актуальное видео. Комментатор Евгений Перлин в прямом телеэфире задавал вопросы и загадки подписчикам, на которые интернет-пользователи отвечали в социальных сетях. За время трансляции финала "Евровидения-2017" количество подписчиков аккаунта Белтелерадиокомпании в Инстаграме увеличилось вдвое.

Поддерживая белорусского участника, зрители выкладывали в своих аккаунтах и сообществах Белтелерадиокомпании в социальных сетях Твиттер, Инстаграм и Вконтакте многочисленные фото с хэштегом #какясмотрюевровидение.

После финального выступления группы NaviBand пользователи устроили флешмоб поцелуев, размещая свои фото, а самые креативные подписчики получали личные приветы в прямом эфире.

Следили за подготовкой и участием официального представителя Беларуси на "Евровидении" и пользователи YouTube. За время существования канала "Евровидение Беларусь" размещенное на нем видео имеет 3,5 млн просмотров, что суммарно составляет 130 тыс. часов просмотра. Наибольшее количество комментариев в этом году собрал проект Белтелерадиокомпании "Дневники Евровидения". Видео "Без комментариев" набирали десятки тысяч просмотров за несколько дней.

О впечатлениях белорусской команды на "Евровидении" также рассказывал online дневник на сайте Белтелерадиокомпании, где ежедневно публиковались фотоотчеты из Киева.

Главная интрига грандиозного песенного форума разрешилась 13 мая в Киеве. Победителем международного конкурса песни "Евровидение-2017" стал Сальвадор Собрал из Португалии. Представитель Беларуси, группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" заняла 17-е место. Всего же в престижном музыкальном форуме приняли участие 42 страны. -0-