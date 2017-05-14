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Экс-глава Paramount Pictures умер через три месяца после ухода с поста

15.05.2017 21:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывший президент и гендиректор студии Paramount Pictures Брэд Грэй умер через три месяца после ухода с этих постов, сообщает Entertainment Weekly. Он скончался в возрасте 59 лет у себя дома, в Калифорнии. Причиной смерти стал рак.

Грэй отвечал за выход коммерчески успешных фильмов (например, «Трансформеров») и получивших «Оскары» лент (среди которых «Нефть» и «Старикам тут не место»).

Студию Paramount Грэй возглавлял в течение 12 лет. Он также был сооснователем компании Plan B Entertainment вместе с Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон.

Грэй покинул Paramount в связи с последними годовыми убытками студии, которые составили, по имеющимся данным, около $ 450 млн.

 
 
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Грэй отвечал за выход коммерчески успешных фильмов (например, "Трансформеров") и получивших "Оскары" лент (среди которых "Нефть" и "Старикам тут не место").

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