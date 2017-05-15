Оркестры из пяти стран пройдут парадом по агрогородку под Гродно

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оркестры из пяти стран пройдут парадом по агрогородку Поречье под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Агрогородок Поречье под Гродно 20 и 21 мая примет V открытый фестиваль духовой музыки "Фанфары сяброў". Раз в два года населенный пункт собирает оркестры из разных стран.

"В этом раз свое мастерство здесь продемонстрируют 15 коллективов, представляющих Беларусь, Россию, Польшу, Литву и Чехию. Привлекает фестиваль и многочисленных гостей и слушателей", - отметили в Гродненском районном культурно-информационном центре. Начнется фестиваль 20 мая традиционным шествием оркестров по центру агрогородка.

Продолжится праздник на стадионе Поречской средней школы. Коллективы совместно исполнят произведения "Красуй, Беларусь", "Духовые оркестры", "Барабанное шоу". Затем начнутся концертные выступления коллективов на эстраде и показ дефиле, в во время которых слушатели и зрители смогут насладиться чарующими звуками духовой музыки и захватывающим шоу мажореток.

Во время фестиваля запланировано чествование 25-летнего юбилея хозяина праздника - образцового духового оркестра PorechieVIP Вand ГУО "Поречская детская музыкальная школа искусств". Выберут в этот раз и главную красавицу фестиваля. Завершится первый день праздника дискотекой на открытом воздухе.

Во второй день фестиваля покажут себя духовые коллективы Гродненской области. Они также пройдут парадом по улицам Поречья и продемонстрируют свое мастерство во время концерта. Для гостей фестиваля на протяжении двух дней будут работать выездная торговля, выставка-ярмарка изделий народных мастеров, детская развлекательная программа.-0-