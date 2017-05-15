Город и книги: минчане будут читать на скамейках

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Третий книжный фестиваль "Город и книги" пройдет в Минске 19 и 20 мая. Причем читать минчане будут, расположившись прямо на скамейках во дворике БНТУ.



© Sputnik / Марина Серебрякова За бортом: что минчане читают на улицах и в кофейнях

На фестиваль в Минск приедут пять российских авторов: детский писатель Анастасия Орлова, журналист и автор книг о воспитании Марина Аромштам, искусствовед Светлана Прудовская, популяризатор науки Александр Панчин и детский писатель Наталья Евдокимова.

В программе запланированы активности на нескольких площадках. На выставочной представят своих авторов издательства, книжные магазины, библиотеки, литературные проекты и инициативы. На детской площадке проведут 15 мероприятий для детей до 12 лет. Для ребят постарше будет работать молодежная площадка. Организаторы запланировали и отдельную зону для специалистов и родителей, где пройдет День информирования о деятельности библиотек. А еще одна площадка вместит в себя hand-made героев из серии книг "Улыбчивые чуда".

Фестиваль "Город и книги" организуют волонтеры. За время двух предыдущих фестивалей прошло больше ста тематических мероприятий, которые посетили больше 8000 человек. Обычно фестиваль проходил в Национальной библиотеке, но в этом году он впервые выбрался на улицу — и на скамейки, потому что где же еще читать книги в уже теплые майские дни.