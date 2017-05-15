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На отчётном концерте гимназии №1 «Логос» зал был полон

16.05.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Выступление творческих коллективов учреждения образования в формате отчётного концерта – эту традицию в этом году возобновили в гимназии №1 «Логос». На базе гимназии уже много лет ведётся плодотворная работа с учащимися, которые стремятся развивать свои таланты. Чтобы её результаты представить широкому кругу публики, площадкой для проведения концерта выбрали сцену Вилейского Дворца культуры и определили дату – 11 мая.



Зал был полон – родители, родственники, педагоги, одноклассники и просто небезразличные к детскому творчеству вилейчане. А на сцене – они, юные таланты. Своё мастерство демонстрировали оркестр народных инструментов, ансамбль танца «Форсаж», хор «Журавушка», ансамбль народной песни «Перепёлочка» – коллективы, которые известны не только у нас в городе. Каждый номер был особенным. Свои умения и таланты демонстрировали учащиеся разных возрастов. И всех, кто в этот вечер поднимался на сцену, встречали тепло, не жалея громких аплодисментов и искренних улыбок.



«Мы разные, но мы одно, когда поём, играем и творим…» – эти слова прозвучали в самом начале концерта. С ними не поспоришь – ведь именно мир прекрасного сплотил всех юных артистов, творческим задаткам которых помогают развиваться опытные и внимательные педагоги.

Татьяна ШЕРШНЁВА.
Фото автора.



















 
 
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Выступление творческих коллективов учреждения образования в формате отчётного концерта – эту традицию в этом году возобновили в гимназии №1 «Логос». На базе...

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