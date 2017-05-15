16 мая, Минск /Корр БЕЛТА/. В Минской области объявлен фотоконкурс "Минщина глазами молодых", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Участниками творческого состязания могут быть профессиональные и непрофессиональные фотографы в возрасте от 14 до 31 года представители средних специальных и профессионально-технических учреждений образования области (первая группа), а также работающая молодежь (вторая группа). Также допускается участие коллективов авторов, семей, организаций.

"Фотоконкурс нацелен на приобщение молодых людей к культурному наследию родного края и популяризации жизни населения центрального региона, развитие художественного и эстетического вкуса, творческих способностей участников, привлечение внимания к культурному, историческому, природному наследию области, а также на содействие развитию молодежных инициатив и популяризации фотографии как вида искусства", - отметили в главном управлении.

Организаторы определили 8 номинаций: "Минщина - моя маленькая Родина", "Будущее - это мы!" (фотоработы, отражающие участие молодежи в общественно-политической жизни), "Молодая семья", "Один день из жизни…" (фотоработы повседневной, бытовой тематики, отображающие интересные, волнующие, запоминающиеся события), "Быть здоровым - это модно!", "За аутентичность и точное отражение специфики центрального региона" (фотоработы, отражающие жизнь обычных людей в своей стране), "Свята на Мiншчыне", "Новому поколению - новые открытия" (фото мероприятий, проводимых в Минской области в 2017 году в рамках Года науки). В каждой номинации в двух группах будут определены победители.

На фотоконкурс принимаются авторские цветные и черно-белые работы, полностью отражающие темы номинаций в различных жанрах фотоискусства - портрет, пейзаж, коллаж, фотоэтюд и др. Каждый участник вправе предоставить в электронном виде не более 10 работ. Обязательным условием является отсутствие в них элементов насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Фотографии и заявки на участие принимаются до 12 июня. Их необходимо предоставить в отдел по делам семьи и молодежи главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома по электронной почте (mob-youth@minsk-region.gov.by), либо по почте (220030, Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 221).

Победителей определит жюри конкурса. Лучшие работы будут размещены на выставке во время проведения Дня молодежи в Борисове. Также они могут быть использованы организаторами конкурса (главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи и управлением образования Миноблисполкома) в информационно-рекламных материалах.-0-