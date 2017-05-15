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Портрет работы Пикассо продан за 45 млн долларов

16.05.2017 11:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Работа Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» продана на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн, передает «Би-би-си».

На картине изображена Дора Маар — одна из любовниц Пикассо. Отношения Маар и Пикассо продолжались девять лет. Картину он написал в 1939 году, когда ему было 58 лет, а его возлюбленной — 31.

Это одна из наиболее значимых работ в живописном наследии художника. «Сидящую женщину» уже продавали, шесть лет назад за нее заплатили $26 млн.


Фото взято с сайта: picassolive.ru

Ранее картина Пабло Пикассо «Сидящая женщина» (1909 год) была продана за $63,4 млн на торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Таким образом, данное полотно стало самой дорогой работой, выполненной в стиле кубизм, которая когда-либо продавалась на аукционах.

 
 
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Это одна из наиболее значимых работ в живописном наследии художника. На картине изображена Дора Маар - одна из любовниц Пикассо.

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