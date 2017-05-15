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Митрополит Тадеуш Кондрусевич провел мессу в Жодино и получил в подарок овечку

16.05.2017 12:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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В субботу, 13 мая, жодинские католики отпраздновали 100-летний юбилей фатимских явлений. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел мессу и объявил городской костел Матери Божьей Фатимской епархиальным санктуарием.


В костеле митрополита встречали дети в образе Франциска, Жасинты и Лусии — пастушков, которым 100 лет назад явилась Дева Мария.


Овечку митрополит получил в подарок.


Костел во время праздничной святой мессы, которую возглавил митрополит Тадеуш Кондрусевич, был переполнен.

— 100 лет назад шла ужасная Первая мировая война с ее трагическими последствиями. Набирал силу атеизм, который стремился уничтожить духовный фундамент христианской цивилизации. В такой сложной и даже трагической ситуации святейший отец Бенедикт XV много раз призывал к мирному разрешению конфликта. В связи с этим он в опубликованном 5 мая 1917 года пастырском послании призвал мир к молитве за мир на земле. Через восемь дней после этого Мария явилась фатимским детям — Франциску, Жасинте и Лусии. Поэтому фатимские объявления можно считать непосредственным ответом Бога на призыв папы, — сказал митрополит.


— Символично, что именно в Вискулях в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии был подписан акт о распаде СССР. Именно тот исторический день дал начало переходу от политики воинственного атеизма к свободе вероисповедания, — отметил также архиепископ Тадеуш Кондрусевич.


О том, что городской костел Матери Божьей Фатимской теперь является епархиальным санктуарием, было торжественно объявлено после праздничной святой мессы. Теперь в санктуарии Матери Божьей Фатимской в Жодино будут по праву принимать католиков всего мира, сюда будут приходить пилигримки и приезжать верующие как в святилище особого ранга.



Вечером в городском парке состоялся концерт, который католики устроили для всего города. Священники присоединились к празднованию.

 
 
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И объявил городской костел Матери Божьей Фатимской епархиальным санктуарием.

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