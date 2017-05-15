16 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Международный фестиваль театрального искусства "Славянские театральные встречи" начался с показа спектакля "Чума" Гомельского облдрамтеатра по пьесе Якуба Коласа "Антось Лата", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предполагалось, что первым участником фестиваля станет Гомельский городской молодежный театр. Но, к сожалению, жизнь внесла свои коррективы. Спектакль наших коллег пришлось отменить из-за болезни артистки", - сказал пресс-секретарь драмтеатра Владимир Ступинский.

Над постановкой "Чума" работал молодой гомельский режиссер Андрей Шидловский. Пьеса поставлена на белорусском языке, режиссер определил ее жанр как трагикомедию. В пьесе белорусского классика затронута тема людских пороков. "Трагикомедия "Чума" о болезни, и неважно, в каком виде она постучится в двери, в виде рюмки, шприца или сигареты. Главное ее оружие - человеческая слабость", - поясняет режиссер-постановщик.

Международный фестиваль "Славянские театральные встречи" проходит в Гомеле 16-19 мая. Участвуют театры из Беларуси, России, Украины и Польши. В городе над Сожем собрались артисты Черниговского музыкально-драматического театра, Новгородского академического театра (Великий Новгород, Россия), театра Nicoli (Краков, Польша), театра города Стерлитамак (Республика Башкортостан, Россия) и Белорусского государственного театра юного зрителя. В качестве жюри в фестивале принимают участие заслуженные мастера театрального искусства из Беларуси, России и Украины. В этом году форум проходит под девизом "Театр - будущему", акцент сделан на постановках, созданных молодыми авторскими коллективами, артистами, режиссерами, художниками, а также нацеленных на молодую зрительскую аудиторию. В программе форума - семь спектаклей.

Фестиваль "Славянские театральные встречи" вырос из содружества ведущих театров Черниговской, Гомельской и Брянской областей и впервые состоялся в 1989 году. За последнее время он значительно расширил свои границы за счет вовлечения в фестивальное движение ведущих театров ближнего и дальнего зарубежья. Его цель - творческое объединение театральных коллективов, укрепление традиций и продвижение новых тенденций белорусского театра, знакомство зрителей с шедеврами мирового и национального художественного наследия.-0-