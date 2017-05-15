|
А вы знали? Большую панду можно взять в аренду за миллион долларов
16.05.2017 12:33 — Новости Культуры | Tut.by
Все большие панды мира принадлежат Китаю. Вы знали об этом? Панду можно взять в аренду. С помощью панд Китай налаживает даже международные отношения. Именно подаренный Штатам медведь смог смягчить ситуацию во время холодной войны. Эти и другие факты про больших панд TUT.BY собрал в одно слайд-шоу.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью панд Китай налаживает даже международные отношения. Именно подаренный Штатам медведь смог смягчить ситуацию во время холодной войны. Эти и другие факты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии