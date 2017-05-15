А вы знали? Большую панду можно взять в аренду за миллион долларов

Все большие панды мира принадлежат Китаю. Вы знали об этом? Панду можно взять в аренду. С помощью панд Китай налаживает даже международные отношения. Именно подаренный Штатам медведь смог смягчить ситуацию во время холодной войны. Эти и другие факты про больших панд TUT.BY собрал в одно слайд-шоу.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!