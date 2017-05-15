Организаторы Дня белорусской письменности в Полоцке ожидают много зарубежных гостей

16 мая, Полоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На Дне белорусской письменности в Полоцке ожидается много зарубежных гостей. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА после заседания национального оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Полоцке.

"Этот праздник должен стать знаковым событием. Мы отмечаем 500-летие белорусского книгопечатания и 1155-й день рождения Полоцка. Большое внимание будет уделено тематике белорусской государственности. К тому же Полоцк третий раз будет принимать этот праздник, а значит, должен подниматься на новый уровень. Движение Полоцка вперед ощутимо на объектах, которые мы сегодня посетили. Председатель райисполкома, его замы, руководители служб доложили о проводимой работе. Мы утвердили концепцию, разработана символика праздника. Город заслуживает особого внимания, и сюда, конечно, приедет много зарубежных гостей, в том числе дипломаты и писатели из разных стран. Уверен, праздник будет проведен на самом высоком уровне", - сказал Василий Жарко.

Участники оргкомитета ознакомились с подготовкой основных объектов к празднику. Побывали в Художественной галерее, Полоцком госуниверситете, Софийском соборе, Музее белорусского книгопечатания.

На пленарном заедании рассмотрены ключевые моменты подготовки Дня письменности.-0-