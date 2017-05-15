Бронзовый профессор появился рядом со скульптурой студента на площадке Полоцкого коллегиума

16 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Бронзовый профессор появился рядом со скульптурой студента на территории бывшего коллегиума - площадке Полоцкого госуниверситета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Эта неделя в вузе посвящена Дню университета, программа мероприятий очень насыщенная. Накануне открылась выставка работ студентов специальности "дизайн", состоялось чествование победителей конкурса эссе "О себе, учебе в университете и профессии", победителей олимпиады по сопротивлению материалов и механики материалов и олимпиады по графическим дисциплинам. А сегодня старт праздничным событиям дало торжественное открытие скульптурной композиции "Профессор Полоцкой академии", автором которой стал декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств Александр Прохоров.

"Мы продолжаем оформлять площадку Полоцкого коллегиума, где в 2010 году появился бронзовый "Полоцкий студент". Теперь компанию ему составило новое бронзовое изваяние около 2,7 м в высоту. Это собирательный образ профессора, который в левой руке держит книгу, указательным пальцем правой руки указывает вверх, а смотрит он в сторону скульптуры студента. В 2015 году на совете университета приняли решение об установлении новой скульптуры к празднованию 50-летия вуза, которое будет в следующем году. Но поскольку к грядущему юбилею запланировано много других открытий, решили установкой этого объекта отметить Год науки. А в 2018-м композицию дополнит так называемый ректорский вход, существовавший еще в годы коллегиума", - пояснил проректор ПГУ по воспитательной работе Павел Коваленко.

Программу мероприятий сегодня продолжили торжественное открытие экспозиции "История и архитектура Полоцкого коллегиума", вручение грамот министерств и ведомств, нагрудных знаков ПГУ, чествование лучшей кафедры, факультета и сотрудников, а также шахматный турнир среди команд преподавателей и студентов. 17 мая будет спортивно-музыкальным днем в университете с авто- и велопробегами, легкоатлетическим кроссом, церемонией вручения специальной премии "Крынiца ведаў" и праздничным концертом. Завершат программу мероприятий два дня студенческого творчества и активностей: в четверг на факультетах пройдет акция "Праздничный зачет" и будут работать аниматорские площадки "Время веселиться", "Студенческий фристайл", а в пятницу совет молодых ученых ПГУ организует туристический фестиваль на учебно-научной базе "Мара".-0-