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Более 110 белорусских дизайнеров представят свои коллекции в финале "Мельницы моды-2017"

16.05.2017 14:56 — Новости Культуры | БелТА  
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Более 110 белорусских дизайнеров представят свои коллекции в финале "Мельницы моды-2017"
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 110 белорусских дизайнеров представят свои коллекции в финале XXVI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды-2017". Об этом сообщила сегодня журналистам директор Национального центра детского творчества детей и молодежи Надежда Васильченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Надежда Васильченко отметила высокий интерес к конкурсу в нынешнем году. Организаторы получили эскизы 450 коллекций, 100 из них, представленные 118 дизайнерами, вышли в финал. В показах, которые состоятся 17 мая во Дворце спорта, примут участие 120 моделей.

В номинации "Фото" представлены 30 фотографов и 35 моделей из Витебской, Брестской, Гомельской, Минской областей и города Минска. Специальная тема номинации - "Социальный репортаж в стиле fashion". Каждый автор выбирал собственное направление, в их числе экология, бездомные животные, зависимость детей от социальных сетей.

Директор центра убеждена, что многие коллекции, представленные в конкурсе, можно и сегодня запускать в производство. "Есть много интересных примеров. Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать нашим дизайнерам выходить на рынок. Рассчитываем на помощь "Беллегпрома", - сказала Надежда Васильченко.

Заведующая отделом моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи Светлана Гнеденок в свою очередь добавила, что зрители, наверняка, оценят необычный творческий подход молодых белорусских модельеров. Им не чужды такие направления, как футуризм, фолк и другие. "В финал вышли самые сильные коллекции, которые не стыдно показывать большой публике. Думаю, что мы в тенденциях, хотелось бы, чтобы это отражалось в нашей легкой промышленности", - отметила Светлана Гнеденок.

Главный приз "Мельницы моды-2017" - участие в международных творческих мастерских, знакомство с ведущими зарубежными школами и возможность стать участником показов на одной из площадок за рубежом. В прошлом году призеры отправились в Варшаву и Краков.

Фестиваль-конкурс "Мельница моды-2017" проходит 16-17 мая. В нем принимают участие дизайнеры, модели, фотографы. В жюри конкурса - зарубежные эксперты. Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Беларуси, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. -0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Надежда Васильченко отметила высокий интерес к конкурсу в нынешнем году. Организаторы получили эскизы 450 коллекций, 100 из них, представленные 118 дизайнерами, вышли...

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