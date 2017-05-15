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Актер Олег Видов, сыгравший в "Джентльменах удачи", умер в США

16.05.2017 14:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни, сообщила его супруга Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера. Ее слова приводит РИА Новости.

Актер Олег Видов, сыгравший в "Джентльменах удачи", умер в США
CC BY-SA 3.0 / Glenn Francis / Oleg Vidov
Олег Видов, 2013 год

Видов дебютировал в кино в 60-х годах прошлого века. Первым фильмом, в котором он снялся, стал "Друг мой, Колька!". Затем были картины "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", "Джентльмены удачи" и "Сказка о царе Салтане" и другие.

В 1985 году Видов переехал в США и стал работать в Голливуде. Среди его партнеров были такие звезды мирового кино, как Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. Он также снимался в телесериалах на канале HBO, NBC. ABC. 

Актер Олег Видов, сыгравший в "Джентльменах удачи", умер в США
© Sputnik РИА Новости
Кадр из фильма режиссера Владимира Басова "Метель" киностудии "Мосфильм", 1964 год, в роли Владимира - Олег Видов

Вместе с женой в 1988 году Видов занялся бизнесом — он открыл фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Он также основал Реабилитационный центр в Малибу-Бич в Калифорнии, специализирующийся на лечении от алкоголизма и наркомании.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Более 30 лет назад Видов переехал в США, где вместе со своей женой он основал фирму Films by Jove, Inc., получившую международные права на прокат анимационных фильмов студии...

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