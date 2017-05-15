МИНСК, 16 мая — Sputnik. Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни, сообщила его супруга Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера. Ее слова приводит РИА Новости .

Видов дебютировал в кино в 60-х годах прошлого века. Первым фильмом, в котором он снялся, стал "Друг мой, Колька!". Затем были картины "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", "Джентльмены удачи" и "Сказка о царе Салтане" и другие.

В 1985 году Видов переехал в США и стал работать в Голливуде. Среди его партнеров были такие звезды мирового кино, как Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. Он также снимался в телесериалах на канале HBO, NBC. ABC.



© Sputnik РИА Новости Кадр из фильма режиссера Владимира Басова "Метель" киностудии "Мосфильм", 1964 год, в роли Владимира - Олег Видов

Вместе с женой в 1988 году Видов занялся бизнесом — он открыл фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Он также основал Реабилитационный центр в Малибу-Бич в Калифорнии, специализирующийся на лечении от алкоголизма и наркомании.