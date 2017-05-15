В США умер российский актер Олег Видов

В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители семьи актера.



Видов и Шварценеггер в фильме «Красная жара»

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области.

Он известен по фильмам «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо» (главная роль), «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и другим.

В США он также снимался в фильме «Красная жара» вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине «Дикая орхидея».