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В США умер российский актер Олег Видов
16.05.2017 14:51 — Новости Культуры | Tut.by
В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители семьи актера.
Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области.
Он известен по фильмам «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо» (главная роль), «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и другим.
В США он также снимался в фильме «Красная жара» вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине «Дикая орхидея».
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Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь.
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