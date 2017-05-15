Татуировщик из США Нейт Сиггард представил «звучащие» татуировки. Теперь любой желающий может «набить» себе голос друга или отрывок любимой песни.

Как пишет Reuters, идея проста — любой желающий «заливает» запись любимой песни или голоса близкого человека в специальное приложение. Оно создает осцилограмму аудио сигнала и мастер переносит изображение на кожу. А приложение в любой момент может его воспроизвести.

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По словам самого Сиггарда, идею звучащих татуировок подсказала его девушка.

— Первая подобная татуировка была сделана, после того, как я набил запись аудио сигнала «Tiny Dancer» Элтона Джона нескольким друзьям. Тогда моя девушка предложила — было бы круто, если бы их можно было заставить звучать. И я понял, что смогу это сделать. Я создал прототип и набил себе татуировку с записью голоса моей возлюбленной и нашей дочери.

Многие клиенты обращаются к Сиггарду, чтобы «записать» голос умерших близких. Например, друг художника, сделавший татуировку с напутствием отца, скончавшегося от рака.

Приложение станет доступно в июне, за самую простую татуировку придется отдать 150 долларов.