ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США создали "аудиотатуировки"

16.05.2017 15:36 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Татуировщик из США Нейт Сиггард представил «звучащие» татуировки. Теперь любой желающий может «набить» себе голос друга или отрывок любимой песни.

Как пишет Reuters, идея проста — любой желающий «заливает» запись любимой песни или голоса близкого человека в специальное приложение. Оно создает осцилограмму аудио сигнала и мастер переносит изображение на кожу. А приложение в любой момент может его воспроизвести.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

По словам самого Сиггарда, идею звучащих татуировок подсказала его девушка.

— Первая подобная татуировка была сделана, после того, как я набил запись аудио сигнала «Tiny Dancer» Элтона Джона нескольким друзьям. Тогда моя девушка предложила — было бы круто, если бы их можно было заставить звучать. И я понял, что смогу это сделать. Я создал прототип и набил себе татуировку с записью голоса моей возлюбленной и нашей дочери.

Многие клиенты обращаются к Сиггарду, чтобы «записать» голос умерших близких. Например, друг художника, сделавший татуировку с напутствием отца, скончавшегося от рака.

Приложение станет доступно в июне, за самую простую татуировку придется отдать 150 долларов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам самого Сиггарда, идею звучащих татуировок подсказала его девушка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Более 110 белорусских дизайнеров представят свои коллекции в финале "Мельницы моды-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика