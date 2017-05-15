Предложение строительства здания духовно-образовательного центра при Красном костеле будет доработано

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектное предложение строительства здания духовно-образовательного центра при костеле святого Симеона и святой Елены будет доработано. Такое решение принято сегодня на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Проектное предложение, представленное на заседании рады, подготовлено на основании материалов Национального исторического архива Беларуси. По задумке архитекторов, отдельно стоящее четырехэтажное здание, включая цокольный этаж, завершит ансамбль Красного костела, построенный в начале XX века под руководством минского дворянина Эдварда Войниловича. На цокольном этаже планируется разместить технические помещения, на втором-третьем - служебные, а также классы и помещения для учителей. На третьем этаже будут также располагаться апартаменты для высших католических чинов. Кроме того, у костела появится дворик, где планируется установить фонтан.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, принявший участие в заседании рады, обратил внимание, что такое здание в первую очередь необходимо для создания комфортных условий для занятий детей в духовно-образовательном центре. В настоящее время классы находятся в подвальном помещении, где нет естественного освещения. Предложение об использовании другого здания для размещения центра митрополит считает мало приемлемым, поскольку обучение должно проводиться при парафии.

Большинство членов рады поддержали предложение о возможности строительства отдельного здания на территории Красного костела. Однако архитекторам предстоит его доработать с учетом исторического материла и соотношения этажности и площади будущего здания с окружающей застройкой. Кроме того, предложено представить дополнительный материал по интеграции объекта в застройку площади Независимости.-0-