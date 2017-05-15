Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка: в Толочине прошел районный конкурс многодетных семей



В Центре культуры и народного творчества прошел районный конкурс многодетных семей. В нем приняли участие пять семей: Гречихо (д. Гречихи Оболецкого сельсовета), Ковалевых, Козиков, Молчановых (г. Толочин), Уласевичей (г. п. Коханово). Спонсорами мероприятия выступили районное представительство ОО “Белорусский детский фонд”, РОО “Белая Русь”, индивидуальные предприниматели Нелли Петровна Каравацкая, Жанна Михайловна Мартынович и Валентина Владимировна Шибеко.

СЕМЬЯ С ХОРОШЕЙ ПЕСНЕЙ СХОЖА, А ПЕСНЮ НЕЛЕГКО СЛОЖИТЬ

Еще до начала мероприятия прибывшие на конкурс семьи на столах и стендах представили творенья своих умелых рук. Чего здесь только не было — и сплетенный из лозы самовар, лебединая семья из бумаги (Уласевичи), куклы, герб семьи, вышитые в народном стиле буквы, представляющие семью Козиков, с любовью связанные детские вещи и прочие поделки (Ковалевы), аппликации, рисунки (Гречихо), выращенные цветы, лимон, глиняные и другие поделки (Молчановы). И это лишь малый перечень представленного семьями. Все столы едва не ломились от лакомств, приготовленных для угощения зрителей, они по достоинству и оценили кулинарные изыски. Семья Гречихо раздала зрителям свои рецепты блюд.

С увлечением рассказывали хозяева приема о собственных увлечениях и увлечениях своих детей. К примеру, Сергей Геннадьевич Гречихо работает в РОЧС спасателем. Мама Марина Анатольевна заведует отделением связи в а/г Горщевщина. Ведут подсобное хозяйство. Незаменимыми их помощниками являются дети Данила, Дарина и меньший Севастьян. Своими поделками они украсили дом.

У многодетных семей времени хватает на все — и на работу, и на совместный отдых, и на домашние хлопоты. Все вместе трудятся, играют, поют и танцуют… И как это им удается? Секрет простой — радость в семье умножается, а неудача одного делится на всех и тогда ее не замечаешь.

СЧАСТЛИВА МАМА — СЧАСТЛИВА СЕМЬЯ

Видеопрезентация, выступления семей на сцене с “визитной карточкой” еще раз показали — на женщинах держится мир и согласие в семье. Мужчины, они такие — им подавай глобальные дела: построить дом, посадить деревья, защищать Родину и семью… А вот женщине-матери надо обеспечить уют в доме, с радостью и улыбкой встретить своих домочадцев, найти для каждого доброе слово, прижать к себе, посочувствовать и утешить…

Замечали ли вы, что к дружным семьям, в которых есть несколько детей, тянутся другие дети? Задора, ласки и любви в этих семьях хватает на всех. Здесь тебя не одернут, если ты не туда положил вещи, не окрикнут, мол, не мешай, и без тебя хлопот полно. Здесь всегда найдется вкусная печенюшка и кусок пирога с вареньем для гостей. А небольшой “рабочий” беспорядок после игр — дело поправимое. Главное — хорошее настроение. Дети из многодетных семей легко находят взаимопонимание со сверстниками, не позволят себе обидеть меньших. Просто в их семьях так принято — один за всех и все за одного. Когда вырастут, свои семьи будут строить по примеру своих родителей.

Может быть поэтому Екатерина Владимировна Уласевич свое выступление на сцене посвятила маме. Ведь для мамы ребенок, будь ему 30 или 40 лет, все равно остается ребенком. У самой маленькой участницы конкурса — годовалой Алисы Уласевич — все впереди. Эта кроха с изготовленным мамой желтым бантом на головке, как солнышко, освещала собравшихся в фойе участников конкурса и зрителей. А потом на руках у дедушки терпеливо ждала, когда освободится ее мама. Ей пришлось в конкурсе труднее всех. Ведь папа из-за занятости не смог участвовать со всеми. У Алисы и ее мамы настоящие бойцовские характеры, и эта семья еще себя не раз проявит на сцене в полном составе.

БЕЗ ДРУЗЕЙ МЕНЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ, А С ДРУЗЬЯМИ МНОГО

Для семьи Молчановых, особенно для мамы Татьяны Михайловны, которая работает педагогом в Доме творчества детей и молодежи, выступление на сцене дело привычное. В 2014 году семья принимала участие в областном конкурсе многодетных семей, который проходил в Бешенковичах.







Каждый член семьи принял участие в демонстрации талантов своей семьи. Папа Сергей Иванович трудится в ДРСУ-147 начальником планового отдела, занесен в прошлом году на районную Доску почета, пишет картины. Дарья удалась в маму — и поет, и танцует. Младшенький Алеша тоже не остался в стороне — спел песню про военную фуражку. А вот старшему — Александру Колачеву, он занимается борьбой и занимает призовые места, пришлось прибегнуть к помощи друга, чтобы продемонстрировать приемы борьбы.

Не обошлись без помощи друзей и сестры Милана и Василиса Козики. Ведь танцевать в одиночку неинтересно. Милана учится в 5-м классе детской школы искусств и с подружками станцевала танец “Витусь”, Василиса с группой из фитнес- кружка детсада “Солнышко” на мячах выступила под песню “Жили у бабуси два веселых гуся”. Вот так благодаря поддержке друзей программа оказалась еще более интересной.

СЕМЬЯ — ЭТО СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ И УДАЧА

Это утверждение лейтмотивом проходило в выступлениях всех конкурсантов. Для семьи Ковалевых оно стало девизом. Несмотря на занятость, мама Татьяна Олеговна трудится приемщиком молока в Толочинском филиале ОАО “Лепельский молочноконсервный комбинат”, папа — монтажником в Толочинском лесхозе, всегда находят время побыть вместе. Они и их дети — Карина, Иван и Егор, по признанию, души не чают друг в друге. Когда родители и дети друзья, когда большая семья и в ней все счастливы, — это здорово!

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Перед жюри стоял нелегкий выбор — определить победителя конкурса. Выйти на сцену и предстать перед зрителями, пусть и настроенными доброжелательно, не просто в роли родителей и детей, но и как артистам, мастерам поделок, кулинарам — это тоже не просто. Ведущие конкурса Екатерина Хадневич и Юлия Мазок умело, с шутками да прибаутками, сумели помочь некоторым участникам преодолеть неловкость и показать себя с лучшей стороны.

Председатель жюри заместитель председателя Толочинского райисполкома Инна Степановна Голубкова с теплыми пожеланиями вручила всем участникам конкурса дипломы и подарки. Семья Молчановых признана победителем районного этапа смотра-конкурса “Лучшая многодетная семья Витебщины”.

Инна Степановна отметила, что находящиеся в зале зрители, подавляющее большинство, — это старшеклассники городских школ, будущее нашей страны. Именно им предстоит его определить, создать семьи. Выберут ли некоторые из них сожительство под названием “гражданский брак” без юридических прав и обязанностей или же крепкую и дружную семью, наподобие участвовавших в конкурсе, зависит от них. Им есть с кого брать пример. В этом еще раз убедил прошедший конкурс.

Мария ХМЕЛЮК.

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