Георгий Квастиани: «В народных танцах есть душа!»

Автор: Ольга СМОЛЯКОВА.

Наблюдать за участниками заслуженного любительского коллектива Беларуси хореографического ансамбля «Сувенир» даже на обычной их репетиции – сплошное удовольствие. Чего они только не умеют! Звучит музыка – и девушки превращаются в грациозных лебедушек: не двигаются по паркету танцевального зала, а плывут. Парни же – оп! – и из современных модников становятся настоящими былинными молодцами. А техника-то, техника! В иных номерах за бойкими «дробушками» глазами уследить просто невозможно. Завораживающее зрелище! А за всем этим – понятное дело – кроется многодневный кропотливый труд молодых артистов, а также мастерство, опыт и творческая интуиция их «гуру» – хореографа-постановщика Георгия Квастиани. Мужчина с первого дня на протяжении вот уже 20 лет возглавляет «Сувенир», ведя его все к новым и новым вершинам. Накануне концерта в честь юбилея ансамбля, что состоится 19 мая на сцене Дворца культуры области, Георгий Шотаевич согласился побеседовать с корреспондентом «МВ» о своем «детище» и не только.





– «Сувенир» – молодежный коллектив, состоящий из студентов и выпускников Могилевского государственного университета им.А.Кулешова, – сразу обозначил собеседник. – Из всех региональных вузов в нем единственном работает кафедра музыкального воспитания и хореографии. Базу дают там очень сильную, однако, когда ребята попадают в ансамбль, все равно сталкиваются с другой спецификой хореографии. У нас очень богатая и постоянно обновляющаяся программа: от белорусских национальных танцев до танцев народов мира. Стараемся охватить по максимуму!

– Наверное, за два десятилетия коллектив не единожды менялся?

– И даже не дважды и не трижды. Правда, есть те, кто обрел семью, родил детей и возвратился в «Сувенир». Некоторые же танцуют уже тринадцатый-четырнадцатый год подряд – наши старожилы. Сегодня в ансамбле порядка двадцати человек. Старшим – больше тридцати, младшие ребята еще студенческого возраста.

– Георгий Шотаевич, не секрет, что у творческих людей – не важно, поют они или танцуют – не самые простые характеры…

– И у меня первого среди них! (Улыбается). Поэтому, наверное, отношусь ко многим настроенческим моментам своих воспитанников с пониманием. С другой стороны, я строгий руководитель. Но не злой. Знаете, у всех свои мнения бывают, пожелания, моя же задача – объединить. Могу иногда и эмоционально себя повести, но они привыкли, знают, когда можно расслабиться, а когда нельзя. К тому же в первую очередь я требователен к себе, а потом уже к участникам ансамбля. Зритель, придя на наш концерт, должен получить удовольствие. И мы делам все возможное, чтобы так оно и вышло.





– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный танцор?

– Божьим даром. Не обойтись и без физических данных – у нас колоссальные нагрузки. Ну и, наконец, трудолюбие. При усердии и желании можно развить в себе очень высокое мастерство.

– Вы в своем творчестве сделали акцент на народных танцах. Почему?

– Убежден, в них есть душа! Сам начинал с грузинских национальных танцев. Родители, когда мне было десять лет, отдали в хореографическую студию в Кутаиси – после Тбилиси, можно сказать, это центр культуры Грузии; город, где необыкновенное внимание уделяется разным жанрам искусства. Так вот, там я влюбился в движение! Причем, когда повзрослел, семья была против, чтобы связывал с хореографией жизнь, но меня было уже не остановить… В Орле окончил Московский филиал института культуры. Именно в России по-настоящему узнал славянские народные танцы, был восхищен ими. И сегодня в репертуаре «Сувенира» их большинство: и белорусские, и русские, и украинские… Будут они, естественно, и в программе 19 мая. Зрителей на этом нашем концерте ожидает очень много сюрпризов: женский дагестанский танец, мужской аргентинский, казачий номер, цыганский… В общем, всего раскрывать не буду – приходите и сами увидите!





– Сцена Дворца культуры для вас привычная. А на каких заморских подмостках могилевскому ансамблю доводилось выступать?

– Не могу сказать, что мы много гастролируем по миру. Однако за границей, действительно, бывать приходилось. В частности, во Франции, Молдове, Турции, Польше, России… Везде тепло принимают. Артистов, кстати, овации «заряжают». И даже если до этого была дюжина концертов и силы на исходе – они удесятеряются, когда звучат бурные аплодисменты! Случались во время поездок и экстремальные ситуации. Как-то в дороге из Магнитогорска в Челябинск, например, попали в сумасшедшую пургу! На трассе фуры вверх колесами валялись. Слава Богу, водитель нам местный, опытный попался. Кое-как доехали. Однако, надо признать, никто из артистов не испугался – без паники обошлось. Видите, какие они у меня все замечательные? Не только на сцене, но и в жизни стойко справляются с трудностями. Я ими очень горжусь.





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Коллектив информагентства «Могилевские ведомости» поздравляет ансамбль «Сувенир» с 20-летием творческой деятельности и желает успехов, вдохновения и конечно же благодарных зрителей!