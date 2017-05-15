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Автор маски для сна Леша Лимонов стал автором обложки диска "Касты"

16.05.2017 16:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белорусский дизайнер Алексей Лимонов, снискав признание жюри в конкурсе от "Рейксмузеум" в Амстердаме, вскоре получил предложение сотрудничества от популярной группы "Каста".

"Я прилетел в Минск после победы в конкурсе Rijksstudio Award 2017 в Амстердаме и сразу погрузился в работу. Я еще не осознал, что со мной это произошло, что я взял первое место, и буквально через день мне пришло письмо от лейбла Respect Production с заголовком "Предложение о сотрудничестве / обложка для "Касты". Сначала я скептически к этому отнесся, но потом подумал про себя "не та ли эта "Каста"?" — рассказал Лимонов.

В письме дизайнера ждало короткое техзадание, референсы, пожелания к стилю иллюстрации — геральдический, тексты песен и очень сжатые сроки — три дня.

"Задание для меня было очень интересным! Пришлось отложить все свои дела (да простят меня заказчики за сдвинутые дедлайны) и взяться за этот случайный, быстрый, крутой проект. Это была для меня проверка на прочность — в сжатые сроки предоставить качественный результат", — рассказал Лимонов корреспонденту Sputnik.

Буквально за неделю до этого Лимонов победил в престижном конкурсе от амстердамского музея "Рейксмузеум". Его маски для сна "Шедевры никогда не спят" впечатлили жюри, но оказалось, что "Каста" обратилась к дизайнеру не из-за успеха масок. Об этом Лимонов узнал уже позже.

"Победа в конкурсе и "хайп" в интернете не повлияли на выбор меня, как дизайнера обложки. Предполагаю, было несколько участников, которым были разосланы предложения, но повлияли на окончательный выбор работы в портфолио и готовность уложиться в срок", — рассказал дизайнер.

Работа была интерактивная. Представитель Respect Production Паша Белов, с которым Лимонов вел переписку, был посредником между дизайнером и четырьмя участниками группы.

"Он собирал комментарии от четырех участников и присылал мне на доработку. Все работали очень слаженно и быстро, за что всем большое спасибо. Было много комментариев: сперва — по эскизам, потом — по цветовому решению. В итоге затянули проект еще на два дня. Важным было сделать герб (орла/змея) не похожим на герб Российской Федерации", — пояснил Лимонов.

Сегодня 15 мая вышел новый альбом группы Каста. Встречайте новую обложку от меня

 
Теги: Минск
 
 
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Через неделю после победы в конкурсе Rijksstudio Award в Амстердаме белорусскому дизайнеру пришло письмо от лейбла Respect Production с заголовком "Предложение о сотрудничестве /...

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