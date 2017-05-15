Во время заседания

16 мая, Полоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Писатели из 15 стран примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Полоцке. Об этом шла речь сегодня на заседании национального оргкомитета по подготовке и проведению праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание прошло в Полоцке под председательством заместителя премьер-министра Василия Жарко, при участии министров информации и культуры, представителей иных заинтересованных министерств и ведомств.

На Дне белорусской письменности в Полоцке состоится множество мероприятий, в том числе круглый стол литераторов, в котором планируется участие представителей 15 стран. Освещать события Дня письменности будут белорусские и зарубежные журналисты. "Обычно на празднике работает около 100 представителей СМИ, в этом году мы ожидаем большее количество журналистов, зарубежных в том числе", - отметила министр информации Лилия Ананич.

За основу концепции художественно-исторического действа "Беларускi шлях", которое станет частью торжественного открытия, взяты две юбилейные даты: 1155-летие Полоцка и 500-летие белорусского книгопечатания. "Это будет рассказ о Полоцке и музыкально-театрализованный блок, посвященный современной Беларуси, - подчеркнула Лилия Ананич. - Полоцк - колыбель белорусской государственности, крупнейший культурный центр, этот город символизирует белорусскую духовность. Современная Беларусь - миролюбивая, дружелюбная, открытая миру страна, которая в современное непростое время стремится сохранить себя. Белорусский путь - это путь к взаимоуважению и взаимопониманию, путь к согласию и миру, социальной справедливости и духовного развития человека".

На Дне письменности в Полоцке состоятся праздник средневековой культуры "Рубон", финал конкурса юных чтецов "Живая классика", будут организованы выставка старопечатных изданий, фестиваль книги и прессы, финальные мероприятия научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням". Одной из главных площадок праздника станет Музей белорусского книгопечатания, где пройдет несколько выставок, в числе которых выставки монет от Национального банка, выставка Псалтырей со всей Беларуси. Кроме этого, в музее можно будет увидеть работу офортного станка. В Софийском соборе состоятся два концерта. В Полоцке на празднике будет презентована выставка пленэра "Полоцк в гравюрах современных художников".

На пленарном заседании рассмотрены ключевые моменты подготовки Дня письменности. Участники оргкомитета также ознакомились с подготовкой основных объектов к празднику, побывали в Художественной галерее, Полоцком госуниверситете, Софийском соборе, Музее белорусского книгопечатания.-0-