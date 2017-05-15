История Мурзилки: от щеголя во фраке до желтого пушистика

16 мая 1924 года вышел первый номер легендарного журнала для детей "Мурзилка", который могла выписать каждая семья — за три месяца с учетом доставки и пересылки это стоило 50 копеек. За 93 года истории издания журнала символ детства для ребят разных поколений претерпел кардинальные изменения.

Вообще, началась история Мурзилки еще до революции, когда рисунки американского художника Палмера Кокса попали в российское издательство, где работала детская писательница Анна Хвольсон. Женщина была так впечатлена картинками, что написала целую книгу с рисунками Кокса, где одним из героев стал обаяшка-щеголь во фраке и цилиндре. Так в Петербурге в 1887 году родился персонаж по имени Мурзилка.

После того, как революционные события утихли, к серьезному изданию для взрослых "Рабочая газета" появилось приложение под названием "Мурзилка". Сами по себе сказки признали буржуазным пережитком, а от признаков буржуа в образе интеллигента авторам пришлось избавиться. Так человечек-аристократ превратился в обыкновенную дворняжку.

Читайте, что было с Мурзилкой дальше.