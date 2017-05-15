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Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук свой 60-летний юбилей встретил на записи нового альбома
16.05.2017 17:27 — Новости Культуры | Tut.by
Лидер легендарной группы «ДДТ» Юрий Шевчук 16 мая отмечает свой 60-летний юбилей. Как сообщает официальный сайт коллектива, Юрий Юлианович и коллеги встретили в студии за записью нового альбома, который певец рассчитывает презентовать осенью этого года. По случаю юбилея TUT.BY собрал клипы на песни, которые поклонники группы особенно любят.
Шевчук родился в поселке Ягодное Магаданской области, жил в Нальчике и Уфе, потом переехал в Санкт-Петербург, в котором попал в неформальные объединения, которые дали начало русской роковой культуре и музыке. В 1980-м году появилась группа «ДДТ», бессменным лидером которой и является Шевчук. Коллектив выпустил 21 альбом и готовит к выходу 22-й. В 2015-м «ДДТ» проехали с туром по всем областным городам Беларуси и завершили тур «Прозрачный» большим концертом в «Минск-Арене».
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Список может быть длиннее в разы. Мы предлагаем меняться ссылками на любимые клипы на форуме под этой публикацией, а также историями про ДДТ.
А в завершение еще несколько видео.
Юрий Шевчук в студии в свой день рождения
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Эксклюзивное интервью Юрия Шевчука порталу TUT.BY в февраль 2015
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