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Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук свой 60-летний юбилей встретил на записи нового альбома

16.05.2017 17:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Лидер легендарной группы «ДДТ» Юрий Шевчук 16 мая отмечает свой 60-летний юбилей. Как сообщает официальный сайт коллектива, Юрий Юлианович и коллеги встретили в студии за записью нового альбома, который певец рассчитывает презентовать осенью этого года. По случаю юбилея TUT.BY собрал клипы на песни, которые поклонники группы особенно любят. 


Фото: Игорь Матвеев

Шевчук родился в поселке Ягодное Магаданской области, жил в Нальчике и Уфе, потом переехал в Санкт-Петербург, в котором попал в неформальные объединения, которые дали начало русской роковой культуре и музыке. В 1980-м году появилась группа «ДДТ», бессменным лидером которой и является Шевчук. Коллектив выпустил 21 альбом и готовит к выходу 22-й. В 2015-м «ДДТ» проехали с туром по всем областным городам Беларуси и завершили тур «Прозрачный» большим концертом в «Минск-Арене».

В эксклюзивном интервью TUT.BY тогда Юрий Шевчук повторял, что актуальными для его творчества остаются темы не только человечности и гуманизма, честности и мира в мире и в душах. При этом его лирику принято называть гражданско-патриотической.

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Список может быть длиннее в разы. Мы предлагаем меняться ссылками на любимые клипы на форуме под этой публикацией, а также историями про ДДТ.

А в завершение еще несколько видео.

Юрий Шевчук в студии в свой день рождения

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Эксклюзивное интервью Юрия Шевчука порталу TUT.BY в февраль 2015

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Видеоверсия концерта «Прозрачный» в 2015-м году в «Минск Арене»

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Теги: Минск
 
 
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Лидер легендарной группы "ДДТ" Юрий Шевчук 16 мая отмечает свой 60-летний юбилей. Как сообщает официальный сайт коллектива, Юрий Юлианович и коллеги встретили в...

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