Ночь конспирации пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ноч канспірацыі" пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП".

События, произошедшие более века назад в доме на улице Захарьевской, 133 (ныне проспект Независимости, 31а), имели огромное значение для общественно-политической жизни.

В начале марта 1898 года девять делегатов, собравшихся тайно в гостиной квартиры Петра Румянцева, после нескольких заседаний приняли решение создать в России первую единую социал-демократическую партию, которая с этого момента стала именоваться Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП).

Благодаря конспиративной работе представителей нелегальных организаций, в первую очередь БУНДа (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России), а также непосредственно самого Петра Румянцева долгое время сотрудникам политического сыска Российской империи ничего не было известно о событиях съезда.

Таким образом, конспирация являлась первой необходимостью в работе нелегальных кружков, объединений и организаций. В революционном подполье опыт использования шифров передавался из поколения в поколение. Шифрование текстов являлось первоочередным для сохранения тайны деятельности и передачи секретной информации.

На экспозиции каждый сможет самостоятельно попробовать зашифровать текст различными способами, познакомиться с примерами шифров и зашифрованных сообщений, а также с текстами, которые до сих пор никто не смог разгадать.

Мероприятия Ночи музеев здесь начнутся в 14.00 с выступления участников творческого танцевального коллектива во дворике (при благоприятной погоде).-0-