ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночь конспирации пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП

16.05.2017 18:07 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Ночь конспирации пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ноч канспірацыі" пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП".

События, произошедшие более века назад в доме на улице Захарьевской, 133 (ныне проспект Независимости, 31а), имели огромное значение для общественно-политической жизни.

В начале марта 1898 года девять делегатов, собравшихся тайно в гостиной квартиры Петра Румянцева, после нескольких заседаний приняли решение создать в России первую единую социал-демократическую партию, которая с этого момента стала именоваться Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП).

Благодаря конспиративной работе представителей нелегальных организаций, в первую очередь БУНДа (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России), а также непосредственно самого Петра Румянцева долгое время сотрудникам политического сыска Российской империи ничего не было известно о событиях съезда.

Таким образом, конспирация являлась первой необходимостью в работе нелегальных кружков, объединений и организаций. В революционном подполье опыт использования шифров передавался из поколения в поколение. Шифрование текстов являлось первоочередным для сохранения тайны деятельности и передачи секретной информации.

На экспозиции каждый сможет самостоятельно попробовать зашифровать текст различными способами, познакомиться с примерами шифров и зашифрованных сообщений, а также с текстами, которые до сих пор никто не смог разгадать.

Мероприятия Ночи музеев здесь начнутся в 14.00 с выступления участников творческого танцевального коллектива во дворике (при благоприятной погоде).-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События, произошедшие более века назад в доме на улице Захарьевской, 133 (ныне проспект Независимости, 31а), имели огромное значение для общественно-политической...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ночной штурм Гольшанского замка увидят гости фестиваля средневековой культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика