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Ночной штурм Гольшанского замка увидят гости фестиваля средневековой культуры

16.05.2017 18:00 — Новости Культуры | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свидетелями ночного штурма Гольшанского замка станут гости фестиваля средневековой культуры, который пройдет 20 мая у стен некогда величественного замка, сообщили БЕЛТА организаторы.

Хотя фестиваль проводится уже в восьмой раз, в этом году он обещает быть еще более зрелищным. 2017 год - юбилейный для Гольшан. Местечко отмечает 595-летие вступления в брак княжны Софьи Гольшанской и короля Польши Ягайло. Именно это историческое событие положило начало славной королевской династии Ягеллонов.

Фестиваль начнется в центре агрогородка у памятного знака Софье Гольшанской с торжественного мероприятия с участием школы звонарей Беларуси. Вслед за этим состоится театрализованное шествие участников фестиваля к замку.

Подарком гостям станет необычный спектакль "Юр'е і Цмок" уличного театра "Вир". Гости не только смогут увидеть завораживающую постановку коллектива, но и поучаствовать в мастер-классе по хождению на ходулях. Танцевальный коллектив Soleil проведет мастер-класс по средневековым танцам.

Участников вечерней программы ждет музыкальное представление известных групп средневековой белорусской музыки "Восьмыдзень", Hardwood и Cad Goddeu, а также давнего партнера фестиваля группы "Стары Ольса".

Конно-спортивный клуб "Золотая шпора" из Минской области представит театрализованное конное шоу "Крылатыя ваяры Вялікага княства Літоўскага".

Впервые будут организованы ночной штурм крепости и фейерверк.

Любителям активного отдыха и краеведения организаторы предложат экскурсии по агрогородку Гольшаны с посещением музея Гольшанской средней школы и музея Дуги Струве в Гольшанской библиотеке. Ценителей поэзии ждет конкурс стихов о Гольшанах, а тех, кто предпочитает музыку, - открытый фестиваль-конкурс для детей дошкольного и младшего возраста "Веселый Жужа".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Хотя фестиваль проводится уже в восьмой раз, в этом году он обещает быть еще более зрелищным. 2017 год - юбилейный для Гольшан. Местечко отмечает 595-летие вступления в...

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