16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник искусств "Музы Несвижа-2017" пройдет 18-20 мая, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Откроет программу праздника 18 мая спектакль заслуженного любительского коллектива Беларуси театра имени Уршули Радзивилл Несвижского районного центра культуры и отдыха "Две дюжины алых роз" (начало в 19.00).

В Несвижской центральной районной библиотеке 19 мая пройдут научные чтения "Связь поколений и эпох", а также концертная программа струнного квартета Национального академического концертного оркестра Беларуси. В Несвижской городской ратуше состоится концерт исполнителей на деревянных духовых инструментах, ансамблей флейтистов и кларнетистов. Запланирован гала-концерт белорусской музыки "Несвижское вдохновение Наполеона Орды" в районном Центре культуры.

В Несвижском костеле 20 мая программу "Сакральные традиции Несвижской земли" представят струнный оркестр и вокальный ансамбль, а в театральном зале Дворцового ансамбля состоится концерт "Возвращение из небытия: музыка белорусских замков и дворцов" с участием духовых и струнных ансамблей.

Заключительным аккордом "Муз Несвижа-2017" станет программа "В лучах джазового искусства" Национального академического концертного оркестра Беларуси. Планируется, что в мероприятии примут участие солисты оркестра - лауреаты международных и республиканских конкурсов. Среди них заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, а также Татьяна Глазунова, Галина Громович, Валерия Грибусова, Алеся Державец, Дмитрий Кочеровский, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев, Евгений Цимбалист, Егор Шаранков.

Праздник искусств "Музы Несвижа" занимает особое место в белорусской культуре. Он проводится Национальным академическим концертным оркестром Беларуси, художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист, лауреат Государственной премии, лауреат премии Союзного государства, почетный гражданин Минской области и Несвижа, профессор Михаил Финберг, при поддержке Минского облисполкома и Несвижского райисполкома. Каждый год праздник знакомит жителей Минской области с новинками музыки, искусства и науки. Художественно-просветительский проект "Музы Несвижа" - это также восстановление и сохранение лучших страниц белорусского художественного наследия.-0-