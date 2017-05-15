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В Мозыре по городу бегал лось
16.05.2017 16:44 — Новости Культуры | Tut.by
Дикое животное забежало в районный центр 15 мая, сообщает телеканал «
Свидетели утренней пробежки сохатого сняли его на камеру мобильного телефона и выложили видео в интернет.
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Свидетели утренней пробежки сохатого сняли его на камеру мобильного телефона и выложили видео в интернет.
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