Послушать белорусскую дуду приглашает Большой театр 17 мая

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект, посвященный уникальному народному инструменту - белорусской дуде, будет представлен перед началом балета "Витовт" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Зрители увидят и услышат старинные и реконструированные инструменты из музея Белорусского государственного университета культуры и искусств и личной коллекции кандидата искусствоведения, мастера и популяризатора Александра Сурбы. Будут представлены также иконографические и фотографические материалы, гости вечера услышат рассказ о современном состоянии дударской культуры в Беларуси, Польше, Швеции, Франции, Шотландии, Германии. Музыканты из фолк-группы "Млын сонца" исполнят композиции с дудой из своего репертуара.

Александр Сурба занимается изучением, восстановлением и популяризацией музыкального чуда - белорусской дуды (волынки), практически исчезнувшей в середине ХХ века. Реконструированные им инструменты находятся в музейных коллекциях в России, Великобритании и, конечно же, в музеях Беларуси. Александр преподает в университете культуры и помимо интенсивной научной работы является хранителем университетского музея старинных инструментов.

Коллекция музея создавалась на протяжении 20 лет известным музыкантом Владимиром Громом - большим энтузиастом и профессиональным мастером музыкальных инструментов. В экспозиции представлены народные скрипки, мандолины, коллекции цимбал, различных флейт, уникальных духовых, шумовых инструментов и др. Отдельный стенд посвящен волынкам. Белорусские дуды, шотландская, эстонская, французская, болгарская волынки - это реплики, сделанные в небольшой мастерской Александром Сурбой. Есть и оригинальные, в том числе шотландская волынка. По словам мастера, университет дорожит музеем, поэтому экспозиция активно пополняется, запланирована большая реконструкция с внедрением новых технологий.

"Работая над диссертацией, я пришел к выводу, что волынки в Восточной Европе - самые древние. Традиции их изготовления напрямую восходят к культуре Древней Греции, которые и в эпоху Средневековья сохранили античный контекст", - рассказал Александр Сурба. К сожалению, в середине ХХ века белорусская дуда практически исчезла из музыкальной культуры и нигде не упоминалась. Однако сегодня благодаря стараниям увлеченных людей инструмент переживает свой ренессанс - уже существует три поколения мастеров, которые изучают, восстанавливают, усовершенствуют белорусскую дуду.-0-