Квесты, игры, конкурсы ждут могилевчан в Ночь музеев

В Музее истории Могилева. Фото из архива.

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Все основные музеи Могилева 20 мая подключатся к международной акции "Ночь музеев", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Могилевский областной краеведческий музей предложит квест "Найди артефакт" среди 150 экспонатов, рассказывающих о 150-летней истории учреждения культуры. В экспозиции "Археология и древнейшая история" можно будет посетить мини-выставку археологических раритетов, не экспонировавшихся ранее, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовление глиняной посуды и игрушек, поработать с зернотеркой, кремневыми орудиями. В экспозиции "История края с IX века по 1917 год" познакомят со славными датами истории области и людьми: "500 лет книгопечатанию Беларуси и 400 лет могилевскому книгопечатанию", "440 лет Магдебургскому праву в Могилеве", "300 лет со дня рождения Георгия Конисского" и др. А в экспозиции "История края с 1917 по 1945 гг." предложат поучаствовать в тематическом мастер-классе оригами, музыкальном конкурсе "Песни революции" и побывать на концерте военной песни. Везде будут работать фотозоны, интерактивные площадки и экспозиции, проводиться игры и викторины.

Перед входом в музей этнографии в этот день проведут конкурс рисунка на асфальте "Могилеву - 750 лет". В экспозициях музея будут идти театральные постановки, посетителей ждет выступление фольклорного коллектива, конкурс частушек, авторские экскурсии, а любителям классической музыки предложат фортепианный концерт учащихся музыкального колледжа. Здесь же будет работать выставка авторских работ члена Союза художников Беларуси Василия Комарова "Светлыя цені мінулага".

Музей истории Могилева презентует горожанам и гостям свои новые приобретения и раритеты, прошедшие реставрацию, пригласит поучаствовать в квест-игре с интерактивными заданиями по городской Ратуше. Зрителей ждут концерт дударей и ансамбля средневекового танца. Всем также будет предоставлено право посетить башню Ратушы, выйти на обзорную площадку и полюбоваться видами Могилева в панорамный бинокль, пообщаться с городским трубачем Могиславом, а затем подняться к уникальному механизму городских курантов. Экскурсионное обслуживание в музее будет вестись в стилизованных костюмах времен Магдебургского права.

Музей истории Могилева начнет в этот день работу с 17.00, а областной краеведческий музей и его филиал музей этнографии - с 18.00. Завершится акция в музеях города ровно в полночь.-0-