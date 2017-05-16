17 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Четвертый региональный фестиваль поэзии и авторской песни "Письменков луг" состоится 20 мая в Костюковичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Костюковичском райисполкоме.

На праздник приедут гости из Могилевской области, а также разных уголков Беларуси, Брянской области России. Организаторы в этом году задействуют пять площадок для проведения мероприятий фестиваля: амфитеатр, городской сквер, историко-культурный объект "Письменков луг", районный центр культуры, местную детскую школу искусств. Здесь пройдут конкурсы авторской песни, поэзии, декоративно-прикладного творчества, литературных выставок. В состязательной программе примут участие не только состоявшиеся мастера пера и голоса, но и начинающая творческий путь молодежь.

Программой запланирована демонстрация музейной экспозиции "Литературное наследие Костюковщины", выставка детских рисунков "Вобразы мілыя роднага краю", праздничная концертная программа "Галасы Прыдняпроўя" с участием творческих коллективов Краснопольского, Кричевского, Славгородского, Хотимского, Чериковского, Горецкого, Костюковичского, Могилевского районов и Гордеевского района Брянской области. Гости смогут посетить концерт столичного ансамбля "Гуляй Бульбаш", театральную площадку "У далонях маёй Беларусі", где выступят лучшие любительские театральные коллективы региона.

"Этот праздник поэзии и музыки - незаменимое наглядное пособие для подрастающего поколения, - отметили собеседники. - Молодежь получает возможность познакомиться с творчеством белорусских поэтов и писателей, наших земляков, которые прославляют родной край через свои произведения. Благодаря фестивалю мы также развиваем и поощряем поэтическое мастерство их последователей - начинающих мастеров слова, сохраняем литературное наследие".

Впервые фестиваль "Письменков луг" состоялся в 2011 году на берегу реки Беседь в живописном месте напротив дома, где жил Алесь Письменков. Уже через год фестивалю присвоили статус областного. Мероприятие проводится раз в два года.

Алесь Письменков родился в д. Белынковичи Костюковичского района 25 февраля 1957 года. После окончания филфака БГУ (1980) работал в костюковичской районной газете, еженедельнике "ЛіМ", журналах "Полымя" и "Вожык". Автор шести поэтических сборников, ряда очерков, эссе, стихотворений и сказок для детей, продолжил традиционные напевные формы национальной поэзии, заложенные его земляками Алексеем Пысиным и Аркадием Кулешовым. Этот искренний и лаконичный поэт стал символом поколения пятидесятилетних белорусских литераторов. -0-