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Панихида по Максиму Богдановичу будет совершена в Минске
17.05.2017 09:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Панихида по белорусскому поэту Максиму Богдановичу будет совершена в старейшем православном храме Минска 25 мая, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Белорусского экзархата.
© Sputnik/ Артем Бордовский
25 мая исполняется 100 лет со дня смерти Максима Богдановича.
"В день смерти поэта в 14:30 в старейшем православном храме Минска — в Петропавловском соборе — будет совершено заупокойное богослужение", — сообщили священнослужители.
Там отметили, что по инициативе Литературного музея Богдановича молитвы о упокоении души классика возносятся в соборе апостолов Петра и Павла каждый год.
По словам собеседников агентства, на панихиду в храм приходят почтить память поэта, ушедшего из земной жизни в 25 лет, приходят представители творческой интеллигенции, минчане, которые восхищаются лирикой Богдановича.
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Сто лет со дня смерти великого белорусского поэта исполнится 25 мая.
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