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Панихида по Максиму Богдановичу будет совершена в Минске

17.05.2017 09:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Панихида по белорусскому поэту Максиму Богдановичу будет совершена в старейшем православном храме Минска 25 мая, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Белорусского экзархата.

Панихида по Максиму Богдановичу будет совершена в Минске
© Sputnik/ Артем Бордовский
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25 мая исполняется 100 лет со дня смерти Максима Богдановича.

"В день смерти поэта в 14:30 в старейшем православном храме Минска — в Петропавловском соборе — будет совершено заупокойное богослужение", — сообщили священнослужители.

Там отметили, что по инициативе Литературного музея Богдановича молитвы о упокоении души классика возносятся в соборе апостолов Петра и Павла каждый год.

По словам собеседников агентства, на панихиду в храм приходят почтить память поэта, ушедшего из земной жизни в 25 лет, приходят представители творческой интеллигенции, минчане, которые восхищаются лирикой Богдановича.

 
Теги: Минск
 
 
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Сто лет со дня смерти великого белорусского поэта исполнится 25 мая.

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