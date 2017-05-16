Панихида по Максиму Богдановичу будет совершена в Минске

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Панихида по белорусскому поэту Максиму Богдановичу будет совершена в старейшем православном храме Минска 25 мая, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Белорусского экзархата.

25 мая исполняется 100 лет со дня смерти Максима Богдановича.

"В день смерти поэта в 14:30 в старейшем православном храме Минска — в Петропавловском соборе — будет совершено заупокойное богослужение", — сообщили священнослужители.

Там отметили, что по инициативе Литературного музея Богдановича молитвы о упокоении души классика возносятся в соборе апостолов Петра и Павла каждый год.

По словам собеседников агентства, на панихиду в храм приходят почтить память поэта, ушедшего из земной жизни в 25 лет, приходят представители творческой интеллигенции, минчане, которые восхищаются лирикой Богдановича.