Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за $21,2 млн

Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция с полоской в проекции» стала самым дорогим лотом торгов Sotheby’s в Нью- Йорке, состоявшихся во вторник. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме.



Казимир Малевич

Картина 1915 года ушла с молотка за 21,2 миллиона долларов при оценочной стоимости от 12 до 18 миллионов. Среди других значимых лотов — бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста, проданная за 16 миллионов долларов, что стало рекордом продаж скульптурных работ одного из самых видных представителей сюрреализма. «Битва» за этот лот шла сразу между десятью потенциальными покупателями.

«На сегодняшний день коллекционеры тщательно исследуют рынок, чтобы найти лучшее из лучших — будь то скульптура, работы импрессионистов, модернистов или авангардное искусство, — прокомментировала результаты аукциона представитель Sotheby’s Симон Шоу. — Нынешние коллекционеры готовы к большим предложениям, чтобы стать собственниками действительно особых произведений искусства — поэтому мы и стали свидетелями такого ажиотажа, развернувшегося вокруг Малевича и Эрнста».

Всего вечерние торги «Импрессионизм и модернизм» аукционного дома Sotheby’s принесли во вторник 173,8 миллиона долларов. Многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из Азии и России.

Напомним, что в 1919—1922 годах Малевич жил в Витебске. Здесь он преподавал в Народном художественном училище, которым руководил Марк Шагал. Здесь же он создал авангардное художественное объединение «Уновис» («Утвердители нового искусства») и написал несколько знаковых трудов, в том числе главный — «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой».