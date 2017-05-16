Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за $21,2 млн

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина художника Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" (1915 года) продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $21,2 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что картина стала самым дорогим лотом торгов, прошедших 16 мая. При этом оценочная стоимость картины была от $12 млн до $18 млн.

Еще одна работа, которая вызвала повышенный интерес участников торгов, - бронзовая скульптура художника Макса Эрнста. За нее покупатель отдал $16 млн.

Всего торги "Импрессионизм и модернизм", проведенные 16 мая, принесли $173,8 млн. Многие произведения искусства были куплены коллекционерами из Азии и России.-0-