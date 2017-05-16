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Экстремал спустился с горы на доске для серфинга
17.05.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Профессиональный виндсерфер из США Леви Сивер доказал, что спускаться со снежных склонов можно и на доске с парусом. 36-летний спортсмен и его группа поддержки выбрали для эксперимента горы острова Рисири на севере Японии.
Команда провела на горе 8 дней, фиксируя все происходящее на камеру. Каждый день Сивер забирался на вершину в 1721 метр высотой вместе с виндсерфом при температуре намного ниже нуля. Порой ему приходилось по несколько часов ждать подходящего ветра прямо на вершине.
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Профессиональный виндсерфер из США Леви Сивер доказал, что спускаться со снежных склонов можно и на доске с парусом.
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