17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской "Лявонихе" научились зрители Сардинии на концерте фолк-группы "Вурай". Как сообщил корреспонденту БЕЛТА почетный консул Беларуси в Кальяри Джузеппе Карбони, выступление этно-группы, исполняющей белорусскую народную музыку, продолжило программу мероприятий Года белорусской культуры на Сардинии.

Музыканты коллектива "Вурай" собирают народные белорусские песни в экспедициях по стране, а затем придают им новое звучание в студии. Совмещение традиционных песен и современных аранжировок вызвало большой успех у итальянской публики и дало представление о культурном богатстве Беларуси на концерте 12 мая в городе Сассари. А 14 мая в городском парке города Кальяри, столице острова Сардиния, группа "Вурай" была главным и почетным гостем мероприятия по случаю празднования "Дня работниц домашнего хозяйства и Дня Матери".

Во время выступлений группа "Вурай" представила специальную интерактивную программу с белорусскими танцами и играми. Вместе со зрителями музыканты разучили яркие белорусские народные танцы "Ойра" и "Лявониха", поиграли в "Цяцерку", "Явар". Мероприятие завершилось песней "Купалинка", которую исполняли не только артисты, но и белорусы, которые сейчас живут и учатся на Сардинии.

Еще одним музыкальным подарком от белорусской стороны стало выступление девятилетней Стефании Непогоды, которая занимается пением в студии "Восьмая нота" в городе Могилеве. Стефания является обладателем наград многочисленных конкурсов: международный конкурс-фестиваль "Дорогами памяти, дорогами мира - парад искусств", " Магілёўскія зорачкi", международный конкурс искусств "Дняпроўскiя хвалi". Юная исполнительница подарила зрителям белорусскую песню "Гэта Беларусь мая".

Программа Года белорусской культуры на Сардинии продолжится: в июне выступит заслуженный любительский коллектив Беларуси ансамбль танца "Ровесник", в июле и августе фольклорные белорусские группы будут почетными гостями на главных международных фестивалях Сардинии, в сентябре пройдут Дни белорусской кухни, в октябре запланированы встречи с писателями и кинематографистами Беларуси, в ноябре состоится участие белорусского хора в международном фестивале хорового пения духовной музыки "Колледж Калаританум" в Кальяри.

Мероприятия Года культуры стартовали в январе 2017 года, когда сардинской публике было представлено выступление Жанны Версо, солистки Брестской областной филармонии, в сопровождении ансамбля "Рапсодия" и "Шоу песчаных картин" белорусского художника Юрия Пташинского, уроженца Гомеля.-0-